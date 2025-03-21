В нежно-голубом платье и в изумрудном ободке: королева Максима выгуляла еще один красивый наряд в туре

Вчера Ее Величество королева Максима посетила Верховный суд Кении в Найроби. А также королевская чета приняла в резиденции посла живущих и работающих в Кении нидерландцев.

Королева Максима в этот день появилась на публике в голубом платье Natan Couture с нежным цветочным принтом и прозрачными рукавами. У нее на голове был изумрудный ободок, а в ушах серьги-висюльки с зелеными камнями. Максима взяла с собой маленький кожаный клатч Santesteban и обула кожаные туфли на каблуках Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Часы на кожаном ремешке, несколько драгоценных браслетов на запястьях и красные маникюр завершили очередной короелвский образ.

Королевская чета также посетила Международный учебный центр по поддержанию мира, он организовывает обучение солдат из нескольких африканских стран. Нидерланды поддерживают IPSTC в обучении, ориентированном на разведку во время миротворческих операций ООН. Пара поделилась видео с этого визита в Instagram.

Напомним, ранее мы показывали, какие необычные серьги во время этой поездки носила королева Максима.

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