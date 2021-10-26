В нежно-голубом платье и жемчужных украшениях: японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина

В нежно-голубом платье и жемчужных украшениях: японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина

30-летняя японская принцесса ради бракосочетания с простолюдином отказалась от своего титула и государственного приданого в размере 1,2 млн долларов.

Сегодня, 26 октября, старшая дочь наследного принца Акисино (Фумихито) - принцесса Мако - вышла замуж за своего университетского одногрупника - простолюдина Кея Комуро.

Бракосочетание прошло без торжественной традиционной церемонии, которая положена для членов королевской семьи, в одном из японских муниципалитетов.

Фотографы запечатлели, как сегодня утром Мако прощалась со своими родителями – наследным принцом Акисино и принцессой Кико, а также с младшей сестрой Како возле их поместья Акаса в Токио.

Принцесса Мако с родительями и сестрой / Getty Images

После этого представительница династии отправилась на автомобиле на бракосочетание.

Принцесса Мако прощается с семьей / Getty Images

Свадебный образ Мако состоял из нежно-голубого платья длинны миди с отделкой, которая имитировала жакет, и белых туфель на устойчивых каблуках. Волосы она собрала в хвост, сделала легкий макияж и украсила шею жемчужным ожерельем.

Принцесса Мако и Кей Комуро / Getty Images

В руке она держала небольшую кремовую сумочку и букет нежных цветов, связанный бежевой ленточкой. В ушах у нее были лаконичные жемчужные серьги, а к платью прикреплена элегантная бриллиантовая брошь.

Принцесса Мако / Getty Images

Комуро был одет в черный костюм в полоску, белую рубашку, черный галстук с принтом и черные туфли.

После бракосочетания супруги провели пресс-конференцию.

Принцесса Мако и Кей Комуро / Getty Images

Теперь представительница династии носит имя Мако Комуро и является обычной гражданкой Японии.

Ради бракосочетания с простолюдином Мако отказалась от государственного приданого в размере 1,2 млн долларов, положенного ей при вступлении в брак.

Пара будет жить в Нью-Йорке, где Кей работает в юридической кампании.

Напомним, Мако и Кей познакомились в 2012 году во время учебы в Международном христианском университете в Токио. В 2017 году они объявили о своей помолвке, но уже в следующем году перенесли свадьбу на 2020 год из-за церемонии передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито.

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