- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1226
- Время на прочтение
- 1 мин
В нежно-голубом платье с цветами: леди Габриэлла Виндзор посетила Уимблдон
Леди Габриэлла Виндзор вчера была замечена на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне.
Габриэлла была запечатлена в компании Роберта Деннинга во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.
44-летняя Габриэлла появилась на мероприятии в голубом платье-рубашке с цветочным принтом и поясом на талии The Kemble Shop, с украшением в виде золотой цепи на груди, также золотые серьги-подвески с камнями в ушах. Леди Габриэлла распустила белокурые волосы и зачесала их назад, а также сделала легкий дневной макияж.
На Уимблдоне в первый день турнира появилась также принцесса Беатрис со своей матерью Сарой Йоркской. Беатрис выглядела прекрасно в полосатом костюме, а ее мать выбрала яркий зеленый наряд для публичного выхода.