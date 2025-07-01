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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В нежно-голубом платье с цветами: леди Габриэлла Виндзор посетила Уимблдон

Леди Габриэлла Виндзор вчера была замечена на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Габриэлла Виндзор

Леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Габриэлла была запечатлена в компании Роберта Деннинга во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.

44-летняя Габриэлла появилась на мероприятии в голубом платье-рубашке с цветочным принтом и поясом на талии The Kemble Shop, с украшением в виде золотой цепи на груди, также золотые серьги-подвески с камнями в ушах. Леди Габриэлла распустила белокурые волосы и зачесала их назад, а также сделала легкий дневной макияж.

Леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

На Уимблдоне в первый день турнира появилась также принцесса Беатрис со своей матерью Сарой Йоркской. Беатрис выглядела прекрасно в полосатом костюме, а ее мать выбрала яркий зеленый наряд для публичного выхода.

Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / © Getty Images

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