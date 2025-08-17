В нежно-лавандовом жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе они приняли участие в пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.

Политик предстала там в деловом образе. На ней был нежно-лавандовый жакет без пуговиц, белый топ и классические черные брюки с черным поясом.

Фон дер Ляйен сделала аккуратную укладку, макияж с розовой помадой, украсила уши серьгами-гвоздиками с черными камнями, а шею - любимым жемчужным ожерельем.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на саммите Китай-ЕС появилась в белом однобортном жакете и белом топе.