В нежно-персиковом кардигане и джинсах: Елена Зеленская прочитала детям книгу

Первая леди Украины провела день чтения для маленьких пациентов "Охматдета".

Елена Зеленская на днях посетила Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет". Там она провела день чтения для пациентов заведения. Елена прочитала детям приключения из книги "Майка Паливода выбирает профессию" современного украинского автора Мии Марченко.

Снимки оттуда первая леди опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Совместное чтение – это одновременно и общение, и развлечение, и сеанс позитива для всех – и слушателей, и читающих. Это лучше кино и мультфильмов, ведь каждый сам может представить персонажей такими, какими они больше всего нравятся. И это точно новые друзья со страниц, приключения которых, как сегодняшние приключения Майки, будут интересовать, радовать и прибавлять сил.

И, знаете, приключения Майки так всех вдохновили, что после чтения, за облепиховым чаем с рождественским штоленом, маленькие слушатели тоже радостно делились своими мечтами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

От всего сердца желаю им воплощения мечтаний и здоровья! Надеюсь, что наши чтения станут началом традиции! А может, кто-то еще захочет присоединиться и почитать вслух тем, кому это сейчас очень нужно. Проникнуться и посмеяться вместе. Разделить эмоции и поддержать, подарить тепло. Словом, будем читать вместе!" – написала Зеленская.

Для похода в больницу Елена выбрала комфортный лук. На ней был нежно-персиковый кардиган с пуговицами, белый топ, темные джинсы и черная обувь без каблука.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Аутфит она дополнила прической с локонами, нежным макияжем и деликатными украшениями.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Читайте также: