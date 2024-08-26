В нежно-персиковой вышиванке и с сине-желтым браслетом: премьер-министр Литвы встретилась с Зеленским

Ингрида Шимоните приехала в Киев в красивой рубашке с белой вышивкой.
Украину по случаю Дня Независимости посетила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она встретилась с президентом страны Владимиром Зеленским.
Ингрида выбрала для своего появления нежно-персиковую вышиванку с пышными рукавами и белыми кистями, которую она скомбинировала с черными прямыми брюками.
Свой аутфит премьер дополнила аккуратной укладкой, оптическими очками в черной оправе, жемчужными серьгами-гвоздями и сине-желтым браслетом.
Владимир Зеленский был одет в стильную вышиванку цвета хаки и штаны-карго в стиле милитари.
Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская в День Независимости продемонстрировала красивый образ в бело-черной вышиванке свободного силуэта и с объемными рукавами от украинского бренда GUNIA Project.
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