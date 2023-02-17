В нежно-розовом костюме и белом топе: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – провела ежедневный брифинг в Вашингтоне, на котором выступил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин в этот день продемонстрировала деловой аутфит очень красивого цвета. Она одела белый топ и нежно-розовый костюм, состоявший из жакета с одной пуговицей и прямых брюк. Кстати, пресс-секретарю очень идет такой цвет.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ Жан-Пьер дополнила фирменными кудрями, макияжем с розовой помадой и любимыми серьгами-гвоздями.

Напомним, в гардеробе Карин Жан-Пьер есть немало вещей красивых оттенков. К примеру, недавно пресс-секретарь появилась на работе в насыщенно розовом платье со скрытыми пуговицами и поясом на талии, которое сочетала с белым жакетом.

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