В нежно-розовом костюме и лаконичных серьгах: первый министр Шотландии на торжественной службе в Лондоне

В нежно-розовом костюме и лаконичных серьгах: первый министр Шотландии на торжественной службе в Лондоне

Никола Стерджен в нежном образе посетила празднование в честь 70-летия правления Елизаветы II.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен с супругом Питером Мерреллом посетила торжественную службу в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, которая состоялась в соборе Святого Павла в Лондоне.

Политик выбрала для своего аутфита нежно-розовый костюм, состоявший из платья-футляра и приталенного жакета.

Никола Стерджен / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила черными туфлями, клатчем в тон и лаконичными серьгами.

Никола Стерджен / Фото: Associated Press

Муж Стерджен был одет в классический черный костюм, белую рубашку и темный галстук с принтом.

К слову, на торжественной церемонии также побывала бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она появилась в изумрудном образе. На ней были платье и жакет с рукавами три четверти и синим поясом на талии.

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

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