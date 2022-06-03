В нежно-розовом костюме и лаконичных серьгах: первый министр Шотландии на торжественной службе в Лондоне

Никола Стерджен в нежном образе посетила празднование в честь 70-летия правления Елизаветы II.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен с супругом Питером Мерреллом посетила торжественную службу в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, которая состоялась в соборе Святого Павла в Лондоне.
Политик выбрала для своего аутфита нежно-розовый костюм, состоявший из платья-футляра и приталенного жакета.
Наряд она дополнила черными туфлями, клатчем в тон и лаконичными серьгами.
Муж Стерджен был одет в классический черный костюм, белую рубашку и темный галстук с принтом.
К слову, на торжественной церемонии также побывала бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она появилась в изумрудном образе. На ней были платье и жакет с рукавами три четверти и синим поясом на талии.
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