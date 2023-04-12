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В нежно-розовом костюме и на шпильках: королева Рания на приеме в Токио

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1179
Время на прочтение
1 мин
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В нежно-розовом костюме и на шпильках: королева Рания на приеме в Токио

Королева Рания / Фото: Getty Images

Королева Рания и король Абдалла II со старшим сыном кронпринцем Хусейном находятся в Японии с официальным визитом.

Вчера в Императорском дворце в Токио королевскую семью принимали император Нарухито и императрица Масако.

Королева Рания с мужем Абдаллой II с визитом в Японии / © Associated Press
Королева Рания с мужем Абдаллой II с визитом в Японии / Фото: Associated Press

После королева Рания поделилась в своем блоге в Instagram снимком и показала, как встречалась с госпожой Юко Кисида, супругой премьер-министра Японии Фумио Кисида в Токио.

52-летняя королева приехала на встречу в нежно-розовой блузке с цветами от Zimmermann и юбке-миди от этого же бренда. Обута Рания была в розовые туфли-лодочки на каблуках. Волосы Ее Величество собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж и надела серьги-висюльки.

Напомним, недавно мы вспоминали, как королева Рания появилась на мероприятии в кафтане и очаровала публику.

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Дата публикации
Просмотры
1179
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