В нежно-розовом костюме и с элегантной прической: жена Риши Сунака на памятном мероприятии

Премьер-министр Великобритании посетил мероприятие с женой.
5 июня король Чарльз III, королева Камилла и принц Уэльский посетили памятное мероприятие в Портсмуте по случаю 80-летия Высадки в Нормандии. Также к королевской семье присоединились в этот важный день премьер-министр Риши Сунак и его жена Акшата Мурти.
В Портсмуте мероприятие проводилось, поскольку во время Второй мировой войны именно из этого города десятки тысяч солдат отправились в Нормандию для участия в операции "Оверлорд".
На этом мероприятии Королева Камилла и Акшата Мурти выбрали наряды нежно-розового цвета. Ее Величество была в наряде своего любимого фасона и в шляпе, а вот супруга премьер-министра отдала предпочтение платью, которое надела в сочетании с приталенным жакетом на пуговицах.
Наряд Акшата дополнила элегантной прической-пучком, нюдовым макияжем и золотыми серьгами с жемчужинами.
После памятного мероприятия премьер-министр Великобритании и его жена встретились с ветеранами во время обеда.
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