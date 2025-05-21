В нежно-розовом костюме и в компании мужа: кронпринцесса Виктория сходила на мероприятие

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

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Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль совместно с Молодежным советом Фонда кронпары посетили LEBI Skol-IF в школе Форнбака в Седертелье.

LEBI Skol-IF — некоммерческая организация, основанная в 2020 году в Седертелье с целью снижения порога активного и содержательного досуга. LEBI предлагает бесплатные клубные спортивные занятия в рамках школьного дня для детей и молодежи по месту жительства. LEBI действует в пяти районах Седертелье.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Фонд наследной принцессы оказывает финансовую поддержку ассоциации, и в ходе визита наследная принцесса и молодежный совет фонда получили глубокие знания о деятельности LEBI, говорится на сайте шведской королевской семьи.

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Виктория прибыла на мероприятие в нежно-розовом брючном костюме, к которому подобрала топ в тон. Она дополнила образ лаконичными серьгами, золотой подвеской в виде подковы, сделала легкий дневной макияж и волосы собрала в низкий пучок.

Ее супруг Даниэль был одет в темно-серый классический костюм, белую рубашку и синий галстук.

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press Кронпринцесса Виктория / © Associated Press