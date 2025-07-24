В нежно-розовом костюме: княгиня Шарлин поддержала мужа на важном мероприятии в Монако

Княгиня Шарлин / © Associated Press

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Для выхода в свет Шарлин подобрала бледно-розовый брючный костюм и белые туфли-лодочки на каблуках.

47-летняя княгиня Монако появилась на церемонии приведения к присяге нового государственного министра Кристофа Мирмана, которую провел ее муж, князь Альбер II.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

На мероприятие Ее Светлость приехала в удлиненном жакете без пуговиц и широких брюках со стрелками. Монохромный образ дополнила блузка в том же нежно-розовом оттенке. Образ Шарлин сочетала с минимальным количеством аксессуаров.

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Стилисты уже разобрали образ Шарлин, назвав его весьма удачным. Анджела Кайт сказала для Hello, что выбор приглушенного, пудрово-розового цвета особенно удачен. «В обстановке, полной традиционных костюмов и более темных тонов, ее выбор кажется осознанным и свежим, отражая спокойную уверенность, а не традиционный строгий стиль», — сказала эксперт.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, для праздничных мероприятий по случаю 20-летия правления князя Альбера II, его супруга выбрала розовое платье без рукавов и выглядела очень нежно.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако