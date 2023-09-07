В нежно-розовом костюме: королева Летиция побывала на светской церемонии

Летиция, которая на следующей неделе отпразднует свой 51-й день рождения, присутствовала на церемонии вручения наград "ЮНИСЕФ Испания" в CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas в Мадриде.

Летиция возглавляет эту премию в качестве почетного президента.

В этот раз королева появилась на публике в розовом жакете, под которым была белая блузка и в розовых прямых брюках от Hugo Boss. Наряд Летиция сочетала с бежевыми туфлями-лодочками с белыми пряжками и открытой пяткой от испанской марки Isabel Abdo.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Королева распустила длинные волосы и сделала стильную укладку, нанесла макияж и надела любимые серьги и кольцо, которое носит на указательном пальце.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядело кольцо, которое носила Летиция в день своей помолвки с принцем Фелипе и, которое впоследствии перестала носить.

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