В нежно-розовом луке: королева Летиция с мужем Филиппом VI прилетела в Анголу

Накануне вылета король Филипп VI и королева Летиция были запечатлены в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас в Мадриде.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

А после их сфотографировали, когда они уже приземлились в международном аэропорту Кватро-де-Феверейро в Луанде, Ангола.

Это первая официальная поездка испанской королевской семьи в страну Африки к югу от Сахары. Летиция появилась на публике в розовой блузке от Boss с короткими рукавами и в брюках в тон от этого же бренда. Также под цвета наряда была подобрана сумка на длинной ручке от Carolina Herrera, а обута Летиция была в остроносые туфли на высоких каблуках.

Супруга короля сделала макияж и надела золотые миниатюрные серьги-кольца, а волосы распустила. Также на пальце у нее сверкало новое любимое кольцо от бренда Coreterno.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Филипп VI был в темно-сером костюме и подобрал к нему белую рубашку и розовый галстук.

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