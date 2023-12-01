В нежно-розовом луке: королева Максима посетила деловую встречу

Королева Максима сходила на очередное финансовое мероприятие в Гааге.

Ее Величество приняла участие в оперативном совещании Коалиции финансового здоровья в Министерстве иностранных дел. Королева является почетным председателем фонда SchuldenlabNL.

Максима надела бледно-розовое платье прямого силуэта Natan Couture, а сверху пальто в принт от этого же бренда. Обута Максима была в свои любимые темно-коричневые туфли Gianvito Rossi на каблуках, в руках держала замшевый клатч, подобранный им в тон.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Волосы королева распустила, сделала легкий дневной макияж, сделав акцент на выразительных глазах. И надела цветочные серьги с цветными камнями.

Мы знаем, что королева Максима обожает яркие оттенки нарядов. Например, в красном платье и головном уборе в тон Ее Величество на днях посещала библиотеку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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