- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
В нежно-розовом наряде и с новой прической: Хелен Миррен сходила на шоу
80-летняя дама Хелен Миррен посетила шоу в Нью-Йорке.
Актриса приехала на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Одета Хелен Миррен была в нежно-розовый кардиган, украшенный на горловине бантом и макси-юбку, а обула замшевые туфли-лодочки на каблуках. На плече у актрисы висела молочная сумка на ручке-веревке.
У Хелен была красивая прическа боб-каре, макияж глаз и легкий натуральный блеск на губах.
В последний раз мы видели Хелен Миррен еще в мае, когда актриса посещала Каннский кинофестиваль, где блистала в роскошных вечерних нарядах.