В нежно-розовом наряде и с новой прической: Хелен Миррен сходила на шоу

80-летняя дама Хелен Миррен посетила шоу в Нью-Йорке.

Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Getty Images

Актриса приехала на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Одета Хелен Миррен была в нежно-розовый кардиган, украшенный на горловине бантом и макси-юбку, а обула замшевые туфли-лодочки на каблуках. На плече у актрисы висела молочная сумка на ручке-веревке.

У Хелен была красивая прическа боб-каре, макияж глаз и легкий натуральный блеск на губах.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

В последний раз мы видели Хелен Миррен еще в мае, когда актриса посещала Каннский кинофестиваль, где блистала в роскошных вечерних нарядах.

