Королева Матильда / © Getty Images

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Для выхода в свет королева Матильда выбрала мягкое и элегантное сочетание пастельного розового и базового серого оттенков.

На ней было двубортное шерстяное пальто прямого кроя длины ниже колена нежного пудрово-розового цвета с классическими отложными лацканами и обтянутыми в тон пуговицами. Под пальто облегающий трикотажный свитер серого цвета с высоким воротом и широкие брюки прямого кроя из плотной шерстяной ткани графитового оттенка со стрелками.

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Королева Матильда / © Getty Images

В руках Матильда держала крупный прямоугольный клатч из гладкой черной кожи с золотистой фурнитурой на рамке и черные остроносые туфли. Крупные круглые серьги-клипсы перламутрового оттенка, золотые часы и кольца на левой руке, а также элегантная прическа завершали образ Ее Величества.

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Напомним, ранее мы показывали, как королева Матильда совершила королевский визит в магазин Kringwinkel в Вилворде, и какой для этого образ выбрала.

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