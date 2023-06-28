В нежно-розовом платье и белых лодочках: принцесса Уэльская приехала в музей

Принцесса Уэльская как покровительница Музей Виктории и Альберта с детьми начальной школы Globe посетила открытие музея Young V&A в Бетнал-Грин в Лондоне.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Музей предназначен для детей и подростков в возрасте от 0 до 14 лет и был тщательно отремонтирован за последние три года и включает в себя три новые галереи под названием "Играй", "Представь" и "Дизайн".

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Сегодня Ее Высочество одета в нежно-розовое платье-миди из крепа с пуговицами и поясом на талии от бренда Beulah London, которое дополнила белыми туфлями-лодочками из кожи от Jimmy Choo и серьгами Mappin & Webb. Длинные волосы Кэтрин распустила и накрутила красивыми локонами и сделала легкий дневной макияж.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

А днем ранее Кейт посетила Хоуп-стрит в Саутгемптоне, продемонстрировав на публике образ в темно-синем шелковом платье с принтом в горох от Alessandra Rich, туфлях с ремешками и белым носком тоже от Alessandra Rich, а в руках она держала маленькую белую сумку от Mulberry.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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