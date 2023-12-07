В нежно-розовом платье и красивых серьгах: дворец поделился новым фото именинницы - принцессы Софии

По этому случаю дворец опубликовал новое портретное фото именинницы.

На фотосессию принцесса София, супруга принца Карла Филиппа и мать его троих сыновей, надела нежно-розовое платье из крепа Roland Mouret с квадратным вырезом на декольте и длинными рукавами. Ее длинные густые волосы немного осветлены и расчесаны по пробору, а на лице красивый дневной макияж, подчеркивающие черты лица Софии. В ушах у Ее Высочества сверкали серьги-висюльки с розовыми камнями.

"Сегодня принцессе Софии исполняется 39 лет. Поздравляем!", - гласит сообщение дворца.

Ранее мы рассказывали вам историю любви простолюдинки Софии, в которую влюбился сын короля Карла Густава и королевы Софии и то, как начинался их роман. Они поженились в 2015 году и с тех пор София родила принцу троих наследников – сыновей Александра, Габриэля и Юлиана.

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

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