В нежно-розовом платье и на каблуках: королева Рания поздравила выпускников Иордании

Королева Иордании Рания опубликовала на своей странице в Instagram красивое фото с Церемонии вручения дипломов в Международной академии в Аммане.

Ее величество опять смогла удивить, ведь выбрала для мероприятия платье в нежно-розовом цвете от итальянского Модного дома Dolce & Gabbana. Платье было выполнено полностью из кружева, имело длинные рукава и юбку ниже колен, которую украшал рюш.

Дополнили образ серебристый ремешок на талии, укладка и нежно-розовые туфли от Dior, которые идеально подходили по цвету к ее платью.

Ранее Королева Рания посетила благотворительное мероприятие по сбору средств Фонда борьбы с раком короля Хусейна (KHCF). Королева и ее муж Абдалла II являются покровителями этой организации. В тот вечер на ней было платье от бренда Elie Saab из коллекции весна-лето 2023.

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