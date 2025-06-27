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В нежно-розовом платье и с интересными серьгами: председатель Бундестага Юлия Клекнер на книжном вечере
Бывший министр продовольствия и сельского хозяйства Германии в нежном аутфите выступила с речью на мероприятии.
Глава Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в книжном вечере медиаконтроля в Кургаузе. Там она выступила с речью.
На мероприятии Клекнер появилась в нежном аутфите. На ней было светло-розовое платье с небольшим вырезом, драпировкой и рукавами три четверти.
Она сделала прическу «Мальвинка» с локонами, макияж с розовой помадой и бордовый маникюр. Свой лук Юлия дополнила интересными фигурными серьгами кораллового оттенка, а также кольцами с камнями.
Напомним, Юлия Клекнер на открытии Федерального центра по выпасу животных и волков предстала в деловом брючном костюме цвета пыльной розы и в кроссовках в тон.