В нежно-розовом платье и с интересными серьгами: председатель Бундестага Юлия Клекнер на книжном вечере

Юлия Клекнер / © Getty Images

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Глава Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в книжном вечере медиаконтроля в Кургаузе. Там она выступила с речью.

На мероприятии Клекнер появилась в нежном аутфите. На ней было светло-розовое платье с небольшим вырезом, драпировкой и рукавами три четверти.

Юлия Клекнер / © Getty Images

Она сделала прическу «Мальвинка» с локонами, макияж с розовой помадой и бордовый маникюр. Свой лук Юлия дополнила интересными фигурными серьгами кораллового оттенка, а также кольцами с камнями.

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Напомним, Юлия Клекнер на открытии Федерального центра по выпасу животных и волков предстала в деловом брючном костюме цвета пыльной розы и в кроссовках в тон.