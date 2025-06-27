ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
855
Время на прочтение
1 мин

В нежно-розовом платье и с интересными серьгами: председатель Бундестага Юлия Клекнер на книжном вечере

Бывший министр продовольствия и сельского хозяйства Германии в нежном аутфите выступила с речью на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Юлия Клекнер

Юлия Клекнер / © Getty Images

Глава Бундестага Юлия Клекнер приняла участие в книжном вечере медиаконтроля в Кургаузе. Там она выступила с речью.

На мероприятии Клекнер появилась в нежном аутфите. На ней было светло-розовое платье с небольшим вырезом, драпировкой и рукавами три четверти.

Юлия Клекнер / © Getty Images

Юлия Клекнер / © Getty Images

Она сделала прическу «Мальвинка» с локонами, макияж с розовой помадой и бордовый маникюр. Свой лук Юлия дополнила интересными фигурными серьгами кораллового оттенка, а также кольцами с камнями.

Напомним, Юлия Клекнер на открытии Федерального центра по выпасу животных и волков предстала в деловом брючном костюме цвета пыльной розы и в кроссовках в тон.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
855
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie