В нежно-розовом платье и шляпе: герцогиня Софи на садовой вечеринке короля Чарльза

Royal Garden Party – это ежегодное летнее мероприятие членов британской королевской семьи, которое очень хотел посетить король Чарльз, который все еще лечится от рака.

Принцесса Анна, принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Монарх прибыл на мероприятие со своей женой королевой Камиллой.

Герцогиня Эдинбургская Софи появилась на вечеринке в платье из шелкового крепа нежно-розового цвета от Suzannah London с широким поясом с бантом, подчеркивающим талию, подобрав к нему шляпу с широкими полями от Jane Taylor London. Волосы Софи собрала в низкий пучок, сделала дневной макияж и надела серьги-висюльки с камнями.

Герцогиня сделала светлый маникюр, на запястьях у нее было несколько золотых браслетов, а в руке она держала клатч. Обула Софи нюдовые туфли-слингбэки, украшенные камнями.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Королева Камилла блистала в белом платье-пальто от Fiona Clare, шляпу Philip Treacy, взяла с собой клатч Anna Valentine и обула туфли от Chanel. На груди у королевы была пришпилена брошь The Cullinan V, а на запястье было несколько браслетов Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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