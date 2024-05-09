В нежно-розовом платье и шляпе: герцогиня Софи на садовой вечеринке короля Чарльза

Герцогиня Эдинбургская Софи с супругом - принцем Эдвардом - посетили садовую вечеринку в Букингемском дворце.
Royal Garden Party – это ежегодное летнее мероприятие членов британской королевской семьи, которое очень хотел посетить король Чарльз, который все еще лечится от рака.
Монарх прибыл на мероприятие со своей женой королевой Камиллой.
Герцогиня Эдинбургская Софи появилась на вечеринке в платье из шелкового крепа нежно-розового цвета от Suzannah London с широким поясом с бантом, подчеркивающим талию, подобрав к нему шляпу с широкими полями от Jane Taylor London. Волосы Софи собрала в низкий пучок, сделала дневной макияж и надела серьги-висюльки с камнями.
Герцогиня сделала светлый маникюр, на запястьях у нее было несколько золотых браслетов, а в руке она держала клатч. Обула Софи нюдовые туфли-слингбэки, украшенные камнями.
Королева Камилла блистала в белом платье-пальто от Fiona Clare, шляпу Philip Treacy, взяла с собой клатч Anna Valentine и обула туфли от Chanel. На груди у королевы была пришпилена брошь The Cullinan V, а на запястье было несколько браслетов Van Cleef & Arpels.
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