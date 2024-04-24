В нежно-розовом платье и новых серьгах: королева Летиция на торжественном приеме

Королевская чета Испании снова принимает гостей во дворце в Мадриде.

В Королевском дворце состоялся официальный обед в честь вручения премии "Мигель де Сервантес 2023". На самой церемонии, где награду вручили писателю Луису Матео Диесу, королева Летиция блистала в твидовом платье. А сегодня появилась перед гостями в нежном образе в розовых оттенках.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Бледно-розовое платье от испанского модельера Pedro Del Hierro сшитое специально на заказ для королевы Летиции. Платье с круглым вырезом, длинными рукавами и нежной цветочной аппликацией из шелковой органзы.

Красивый образ Летиция дополнила нюдовыми туфлями-слингбэками от Carolina Herrera, новыми серьгами-пусетами Gold&Roses с тремя маленькими бриллиантами и ее любимым кольцом Coreterno. Нежный макияж и стильная укладка завершали королевский образ Летиции.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ее супруг Филипп VI надел в этот раз черный костюм, белую рубашку и песочный галстук в мелкий принт.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция больше не может носить обувь на высоких каблуках из-за болезни, а ее коллега королева Мэри в связи с этим поделилась с Летицией модным лайфхаком.

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