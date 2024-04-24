В нежно-розовом платье и жемчужных украшениях: японская принцесса Айко на вечеринке в саду

Принцесса Японии появилась на традиционном мероприятии в нежном образе.
Японская принцесса Айко посетила весеннюю вечеринку в императорском саду Токио.
Там она появилась в красивом аутфите. На принцессе был нежно-розовый наряд, состоявший из платья миди и приталенного жакета с кружевными манжетами.
Свой образ Айко дополнила элегантной шляпой в тон, жемчужными серьгами и ажурным ожерельем с жемчугом. Обута она была в молочные туфли на стойких каблуках, а в руках держала – молочный клатч и белые перчатки.
Напомним, ранее принцесса Айко посетила весенний концерт старинной японской придворной музыки "гагака". Там она появилась в элегантном светлом наряде, состоявшем из платья миди и приталенного жакета с декоративными пуговицами на рукавах.
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