В нежно-розовом платье: Меган Маркл ходила с подругами на baby shower

Меган Маркл снова одна появилась на вечеринке baby shower одной из своих подруг, которая готовится к рождению ребенка.

Меган приехала на пати в нежно-розовом платье Alice Midi Dress от Moda Operani и выглядела сияющей. Снимком с вечеринки поделилась ее подруга Келли Макки Зайфен в своем Instagram.

Меган Маркл, фото: instagram.com/_heartmom_

"Отмечаем будущее рождение нашей милой девочки, которая так скоро появится на свет! Обожаю тебя @samanthamstone и не могу дождаться встречи с малышкой Стоун ✨ Она счастливая маленькая девочка, у которой такая мама, как ты", - подписала кадр Келли.

Ранее Меган вместе с Келли посещала гала-вечер, куда приехала, чтобы и поддержать Детскую больницу Лос-Анджелеса.

Келли Макки Зайфен и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Когда Меган была беременна сыном Арчи, она летала из Лондона в Нью-Йорк, чтобы организовать такой же baby shower.

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