В нежно-розовом платье с принтом: возлюбленная премьер-министра Австралии на вечеринке в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и его возлюбленная Джоди Хейдон посетили состоявшуюся в Сиднее вечеринку Jane McGrath High Tea. Они сделали совместное фото с гендиректором Фонда Макграта Холли Мастерс и ее партнером Гленном Макгратом.

Джоди Хейдон появилась там в очаровательном аутфите. На ней было нежно-розовое платье с принтом, на пуговицах и с рукавами три четверти. Талию она подчеркнула таким же тканевым поясом с бежевой круглой пряжкой. Наряд Джоди скомбинировала с белыми слингбэками на стойких каблуках. Хейдон распустила волосы, сделала легкий макияж и завершила лук деликатными украшениями.

Холли Мастерс, Энтони Альбанезе, Джоди Хейдон, Гленн Макграт / Фото: Getty Images

Альбанезе был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук цвета металлик.

Холли Мастерс выбрала для своего появления яркое розовое платье макси с интересным принтом дерева. Она дополнила образ красной помадой, золотыми серьгами-кольцами, браслетом и кольцами с камнями.

На Гленне Макграте был пудровый пиджак, белая рубашка, пудровый галстук с принтом и черные брюки.

Напомним, на государственном ужине в Белом доме Джоди Хейдон появилась в платье макси дымчатого цвета с пышной юбкой и обнаженными плечами южноавстралийского бренда Paolo Sebastian.

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