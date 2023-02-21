В нежно-розовом платье с прозрачной вставкой на груди: королева Летиция на церемонии

В этом году Испанская национальная премия в области культуры была вручена в здании Pignatelli в городе Сарагоса на севере Испании. Для светского выхода королева Летиция выбрала полупрозрачное пастельно-розовое платье с черно-розовой цветочной вышивкой от Temperley London за 1709 евро и обула остроносые туфли от Magrit. Бледно-розовый клатч тоже был от Magrit, его королева держала в руке.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также Ее Величество надела серьги-висюльки с разноцветными камнями и свое новое любимое кольцо от Coreterno. Также у королевы были распущены волосы, а на лице был насыщенный вечерний макияж.

Супруг королевы - король Филипп VI - выбрал для выхода серый костюм в полоску, белую рубашку и темно-красный галстук в крапинку. Обут монарх был в лаковые туфли-лоферы. Летиция шла по красной дорожке под руку с мужем. Напомним, однажды с Ее Величеством произошел неприятный конфуз, когда она споткнулась на ступеньках и едва не упала. Тогда они с Филиппом посетили 34-ю церемонию вручения премии Jaume I в Lonja de los Mercaderes в Валенсии.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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