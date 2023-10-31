В нежно-розовом жакете и с элегантным ожерельем из жемчуга: пресс-секретарь Байдена выступила перед журналистами

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на очередном брифинге в Вашингтоне новый деловой образ.

Карин предстала перед журналистами в нежно-розовом жакете, белой блузке с драпировкой и V-образным вырезом, а также в нежно-розовых брюках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Жан-Пьер не меняет своей любви к объемной короткой прически с кудрями. Макияж был также любимым – персиковые тени на веках и розовая помада на губах. Уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею – элегантным жемчужным ожерельем.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер в прошлый раз пришла на пресс-брифинг в зеленом платье с рукавами "баранья нога".

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