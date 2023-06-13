В нежно-розовом жакете и с красным маникюром: премьер-министр Италии приехала в Тунис

Джорджа Мелони появилась на деловой встрече в красивом нежном образе.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила с рабочим визитом Тунис. Она встретилась с президентом Туниса Каисом Саидом, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Там Мелони появилась в нежно-розовом жакете с накладными карманами, блузке такого же цвета с блестками и белых штанах со стрелками. Наряд премьер скомбинировала с бежевыми кожаными туфлями.
Идеально ровная укладка, макияж с малиновой помадой, красный маникюр и браслеты завершили аутфит политика.
Напомним, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом Джорджа Мелони предстала в бледно-голубом костюме, состоявшем из однобортного жакета и прямых брюк со стрелками, и блузке в тон с узлом на животе.
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