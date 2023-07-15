В нежно-салатовом наряде и особых серьгах: принцесса Кейт в потрясающем образе появилась на Уимблдоне

41-летняя принцесса Уэльская опять заставила нас затаить дыхание, когда вышла на публику в Лондоне.
Кэтрин посетила финальный теннисный матч женского одиночного разряда между Онс Жабер из Туниса и Маркетой Вондроушовой из Чехии в тринадцатый день Уимблдонского чемпионата 2023 года, который проводился во Всеанглийском клубе большого-тенниса в Уимблдоне. Принцесса Уэльская является королевским покровителем Всеанглийского клуба большого-тенниса, поэтому всегда вручает трофеи по окончании турнира.
Принцесса продемонстрировала безупречный и до малейших деталей продуманный образ.
Она надела наряд от одного из своих любимых брендов Self Portrait - плиссированную юбку-миди и жакет из букле с короткими рукавами. Вещи были выполнены в нежно-салатовом оттенке и идеально сидели на фигуре принцессы.
Украшением жакета служили крупные круглые пуговицы и тонкий пояс на талии, который придавал ей еще большей утонченности.
Также Кэйт использовала в этому луке несколько аксессуаров: бежевые слингбэки от Gianvito Rossi, маленький клатч в цвет обуви и с золотой ручкой-цепочкой от Emmy London, а также серьги в виде цветов из жемчуга от Cassandra Goad и золотой несмываемый браслет от Halcyon Days в стиле ар-деко с аквамаринами, который Кейт уже неоднократно надевала.
Также принцесса Уэльская сделал нежный макияж, элегантную прическу и маникюр. На безымянном пальце у нее, конечно же, было помолвочное кольцо с сапфиром.
Когда солнце было слишком ярким она надевала солнцезащитные очки от бренда Victoria Beckham.
Кстати, стоимость наряда, как у Кейт 420 фунтов стерлингов (это около 550 долларов).
Также стоит отметить и милые серьги принцессы в романтическом стиле, ведь они у нее тоже не новые. Впервые это украшение она надела еще в 2018 году на крещение принца Луи - своего третьего ребенка. Поэтому вполне вероятно, что эти драгоценности имеют для нее особое значение.
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