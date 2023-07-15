В нежно-салатовом наряде и особых серьгах: принцесса Кейт в потрясающем образе появилась на Уимблдоне

41-летняя принцесса Уэльская опять заставила нас затаить дыхание, когда вышла на публику в Лондоне.

Кэтрин посетила финальный теннисный матч женского одиночного разряда между Онс Жабер из Туниса и Маркетой Вондроушовой из Чехии в тринадцатый день Уимблдонского чемпионата 2023 года, который проводился во Всеанглийском клубе большого-тенниса в Уимблдоне. Принцесса Уэльская является королевским покровителем Всеанглийского клуба большого-тенниса, поэтому всегда вручает трофеи по окончании турнира.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса продемонстрировала безупречный и до малейших деталей продуманный образ.

Она надела наряд от одного из своих любимых брендов Self Portrait - плиссированную юбку-миди и жакет из букле с короткими рукавами. Вещи были выполнены в нежно-салатовом оттенке и идеально сидели на фигуре принцессы.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Украшением жакета служили крупные круглые пуговицы и тонкий пояс на талии, который придавал ей еще большей утонченности.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также Кэйт использовала в этому луке несколько аксессуаров: бежевые слингбэки от Gianvito Rossi, маленький клатч в цвет обуви и с золотой ручкой-цепочкой от Emmy London, а также серьги в виде цветов из жемчуга от Cassandra Goad и золотой несмываемый браслет от Halcyon Days в стиле ар-деко с аквамаринами, который Кейт уже неоднократно надевала.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также принцесса Уэльская сделал нежный макияж, элегантную прическу и маникюр. На безымянном пальце у нее, конечно же, было помолвочное кольцо с сапфиром.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Когда солнце было слишком ярким она надевала солнцезащитные очки от бренда Victoria Beckham.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кстати, стоимость наряда, как у Кейт 420 фунтов стерлингов (это около 550 долларов).

Наряд как у Кэтрин / скриншот www.self-portrait.com

Также стоит отметить и милые серьги принцессы в романтическом стиле, ведь они у нее тоже не новые. Впервые это украшение она надела еще в 2018 году на крещение принца Луи - своего третьего ребенка. Поэтому вполне вероятно, что эти драгоценности имеют для нее особое значение.

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