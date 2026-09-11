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Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В нежном ханбоке с декоративной подвеской: первая леди Южной Кореи на государственном ужине в Париже

Ким Хе Ген для встречи с супругами Макронами выбрала традиционный корейский наряд светло-розового оттенка.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ли Чжэ Мен и Ким Хе Ген, Эммануэль и Брижит Макрон

Ли Чжэ Мен и Ким Хе Ген, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и его супруга Ким Хе Ген в ходе официального визита во Францию посетили государственный ужин в Елисейском дворце в Париже, который в их честь устроили президент Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон.

Для торжественного приема Ким Хе Ген решила отдать дань уважения национальным традициям и появилась в ханбоке — традиционном корейском наряде.

Ли Чжэ Мен и Ким Хе Ген, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Ли Чжэ Мен и Ким Хе Ген, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Образ первой леди был выполнен в очень нежной пастельной гамме. Она надела светло-розовый короткий жакет-блузку чогори с характерным запахом и широкими длинными рукавами. Ким сочетала его с пышной длинной юбкой чима молочно-розового оттенка, которая мягкими складками спускалась до пола.

Ли Чжэ Мен и Ким Хе Ген, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Ли Чжэ Мен и Ким Хе Ген, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Особой деталью образа стала длинная декоративная подвеска с золотистыми элементами, бусинами и розовой кисточкой, которая украшала переднюю часть наряда и придавала ему торжественности.

Первая леди дополнила наряд кольцом с большой зеленой вставкой. Волосы она собрала в сдержанную низкую прическу, а макияж сделала естественным и нежным.

Ли Чжэ Мен и Ким Хе Ген, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Ли Чжэ Мен и Ким Хе Ген, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Рядом с Ким Хе Ген ее муж Ли Чжэ Мен позировал в темном классическом костюме, белой рубашке и галстуке винного оттенка.

Контрастным в этот вечер был образ Брижит Макрон — первая леди Франции встречала гостей в длинном красном платье со шлейфом.

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