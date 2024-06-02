В нежном красном платье: первые фотографии беременной иорданской принцессы Раджвы

Снимки были опубликованы в арабском журнале Sayidaty и на них Раджва запечатлена беременной. Это первые официальные фотографии принцессы с животом, которые опубликовал двор, после оглашения новости о ее первенце.

На фотографиях очаровательная принцесса позирует в красном легком платье от бренда Alice + Olivia с разлетающимися рукавами и плиссировкой. Дополнила она этот образ украшениями от французского бренда Rainbow K Jewelry, нежным макияжем и романтичной прической с легкими локонами.

Эти снимки опубликовали в первый день лета не спроста, а потому, что в этот день Раджва и Хусейн отпраздновали еще и первую годовщину брака. Ровно год назад они связали себя узами брака на исламской церемонии бракосочетания во дворце Захран, где в 1993 году поженились родители принца - королева Рания и король Иордании Абдалла II. На свадьбе наследника престола собрались королевские особы со всего мира, включая принца и принцессу Уэльских.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

На свадебной церемонии невеста сменила два платья - на официальную часть она надела белом платье от Elie Saab. Позже, на свадебном приеме Раджва появилась в платье Dolce & Gabbana с пышной юбкой с аппликациями и с бриллиантовой тиарой на голове.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: Instagram королевы Рании

Несколькими днями ранее принц Хусейн в интервью изданию Al Arabiya отметил, что он и его жена воодушевлены скорым рождением ребенка, подчеркнув, что "с детьми все изменится". Что касается его ожиданий от отцовства, он сказал: "Я не знаю, чего ожидать, но, слава Богу, мы взволнованы, и родители в восторге. Моя мама начала покупать вещи несколько недель назад, дай Бог, это прекрасный этап".

Он продолжил, что его жизнь изменилась к лучшему, назвав обретение спутника жизни "большим благословением" и также также рассказал об опыте брака, сказав: "Брак помог мне стать более спокойным, беззаботным. У нее тоже давно есть друзья в Иордании, поэтому она привыкла к этой стране, и это облегчило ей задачу".

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