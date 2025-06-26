В нежном мини-платье с цветами: Иванка Трамп показала образ, в котором собралась на свадьбу к миллиардеру Безосу

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп показала фолловерам в Instagram красивый образ, в котором она собралась на первый день свадьбы американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса и его возлюбленной Лорен Санчес.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

На неформальный приветствовательный вечер в монастырской зоне рядом с церковью Мадонна дель'Орто Иванка надела нежное бело-розовое мини-платье приталенного силуэта с рельефной фактурой от Oscar de la Renta. Наряд был украшен цветочными аппликациями и прекрасно подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Аутфит дочь президента дополнила белыми слингбэками. Она сделала прическу с голливудскими локонами, нежный макияж и завершила лук лаконичными украшениями.

Ее муж Джаред Кушнер надел черный костюм, белую рубашку и был без галстука. Наряд он скомбинировал с замшевыми бежевыми туфлями.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

«Готовы отпраздновать историю любви наших друзей, @laurenwsanchez и @jeffbezos», — подписала фото Трамп.

В Сети также появились фотографии Иванки и Джареда на лодке вместе с другими гостями свадьбы.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Напомним, Иванка Трамп в красном сарафане прогулялась по Венеции.