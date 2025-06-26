- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 4942
- Время на прочтение
- 1 мин
В нежном мини-платье с цветами: Иванка Трамп показала образ, в котором собралась на свадьбу к миллиардеру Безосу
Дочь президента США на неформальный ивент по случаю свадьбы Безоса и Санчес надела короткий наряд нежного оттенка.
Иванка Трамп показала фолловерам в Instagram красивый образ, в котором она собралась на первый день свадьбы американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса и его возлюбленной Лорен Санчес.
На неформальный приветствовательный вечер в монастырской зоне рядом с церковью Мадонна дель'Орто Иванка надела нежное бело-розовое мини-платье приталенного силуэта с рельефной фактурой от Oscar de la Renta. Наряд был украшен цветочными аппликациями и прекрасно подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги.
Аутфит дочь президента дополнила белыми слингбэками. Она сделала прическу с голливудскими локонами, нежный макияж и завершила лук лаконичными украшениями.
Ее муж Джаред Кушнер надел черный костюм, белую рубашку и был без галстука. Наряд он скомбинировал с замшевыми бежевыми туфлями.
«Готовы отпраздновать историю любви наших друзей, @laurenwsanchez и @jeffbezos», — подписала фото Трамп.
В Сети также появились фотографии Иванки и Джареда на лодке вместе с другими гостями свадьбы.
Напомним, Иванка Трамп в красном сарафане прогулялась по Венеции.