В нежном образе и с клюшкой в руках: княгиня Шарлин с мужем посетила спортивное мероприятие

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Реклама

Княгиня Шарлин и князь Альбер II приняли участие в благотворительном турнире по гольфу, организованного Фондом княгини Шарлин. Супруги появились на престижном поле гольф-клуба Монте-Карло, чтобы провести день, посвященный спорту, общению и солидарности.

Соревнование, проходившее в динамичном и доступном формате «Scramble», позволило партнёрам, профессиональным гольфистам и знаменитостям поделиться уникальным опытом, а также собрать средства на образовательные программы, поддерживаемые Фондом.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин приехала на турнир в платье миди из тюля без рукавов с цветочной аппликацией Elie Saab, сшитое на заказ, стоимостью 2850 евро. Наряд княгиня дополнила туфлями-слингбэками из лаковой кожи молочно-белого цвета от Jimmy Choo. Шарлин сделала красивую прическу оставив одну волну пряди волос спереди, очень легкий макияж и дополнила образ жемчужными серьгами.

Реклама

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Князь Альбер II надел темный пиджак, белую рубашку, светлые брюки и был обут в кожаные туфли.

Напомним, дети пары — принц Жак и принцесса Габриэлла уже вернулись за школьные парты, а у их родителей теперь больше совместных публичных мероприятий.