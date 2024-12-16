В нежном образе и с красивой прической: королева Рания появилась на публике

Королева Рания посетила новое рабочее мероприятие, а снимком с него поделилась в своем Instagram.

Супруга короля Иордании посетила Дом сестер Розария сегодня утром.

"Молюсь за мир на Святой Земле и за веселое Рождество для всех", - написала под снимком королева Рания.

На публике 54-летняя королева появилась в светлой блузке с платком на шее и брюках, подобранных в тон. Она была обута в бежевые туфли-лодочки и бежевая сумка с черной ручкой была у нее на плече. Укладка и макияж у Рании были, как всегда безупречными, а в ушах сверкали серьги-кольца.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Ранее на этой неделе во время другого рабочего выхода Ее Величество рассказала о том, как изменилась ее жизнь с момента рождения внучки – принцессы Иман.

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