В нежном образе и снова с брошью Елизаветы II: королева Камилла на королевских скачках

Три дня подряд король Чарльз III и его супруга - королева Камилла - посещают королевские скачки на ипподроме в Аскоте.

Вчера на Royal Ascot был женский день. Монархи прибыли снова, чтобы посмотреть конные соревнования.

Королева Камилла и король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

В этот раз на Камилле было бледно-салатовое шифоновое платье-пальто от Anna Valentine, широкополая шляпа с перьями от Филипа Трейси и бриллиантовая брошь, принадлежавшая королеве Елизавете II, была пришпилена в наряду Ее Величества. Эту же брошь Камилла надевала на рождественскую службу в Сандрингеме в этом году.

Королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Также королева надела жемчужное ожерелье из трех нитей и жемчужные серьги-клипсы (у Камиллы не проколоты уши). На запястье у нее было несколько браслетов, в том числе и ее любимый от французского бренда Van Cleef & Arpels, и она была в молочно-белых перчатках.

Королева Камилла и король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Король Чарльз традиционно был во фраке, жилете и брюках серого цвета. Монарх подобрал к наряду белую рубашку и нежно-розовый галстук.

Королева Камилла и король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Пара также имела честь вручить приз за Золотой кубок, старейшую и самую престижную награду Королевской недели Эскота жокею Фрэнки Деттори.

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