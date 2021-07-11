В нежном образе и в компании отца: герцогиня Кембриджская снова на Уимблдоне

В нежном образе и в компании отца: герцогиня Кембриджская снова на Уимблдоне

Герцогиня Кембриджская сегодня снова на Уимблдоне. Вместе с ней приехал ее отец Майкл Миддлтон.

Кэтрин приехала на финал Уимблдона в мужском одиночном разряде, сегодня играют Новак Джокович и Маттео Берреттини. Герцогиня Кембриджская была запечатлена в королевской ложе вместе со своим отцом.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Сегодня на Кейт нежно-розовое платье миди из крепа от бренда Beulah, стоимостью 695 фунтов стерлингов. Платье с короткими рукавами, с поясом на талии и маленькими пуговицами на груди. К образу Кэтрин подобрала светлые туфли от Aldo 'Nicholes', серьги Mappin & Webb и расшитый бисером клатч от Josef. Также на герцогине была защитная маска от Amaia Kids и солнцезащитные очки Ray-Ban. Волосы были идеально уложены волнами, а на лице легкий дневной макияж.

Герцогиня Кембриджская и Майкл Миддлтон / Associated Press

Папа герцогини Кембриджской был в синем костюме, голубой рубашке и желтом галстуке в мелкий цветочек. Ранее родители Кэтрин – Майкл и Кэрол Миддлтон уже посещали Уимблдонский турнир, так же, как и сестра герцогини – Пиппа Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская и Майкл Миддлтон / Getty Images

Вчера, напомним, Кэтрин присутствовала на Уимблдоне вместе с мужем принцем Уильямом. Она блистала в изумрудном платье Emilia Wickstead и вручила трофей победительнице Уимблдона Эшли Барти.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

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