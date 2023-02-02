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В нежном образе и жемчужных серьгах: как принцесса Диана ходила на оперу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
530
Время на прочтение
1 мин
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В нежном образе и жемчужных серьгах: как принцесса Диана ходила на оперу

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Диана пользовалась огромной популярностью у публики и папарацци. Куда бы она ни пришла, ею восхищались и много фотографировали.

Сегодня нам попалось архивное фото, которое было сделано как раз в этот день, 2 февраля 1989 года. Принцесса Диана несет букет в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке, куда она приехала, чтобы посмотреть Уэльскую национальную оперу - американский дебют "Фальстаф".

Принцесса одета в корсет с вышивкой и накидку сверху, длину ее платья рассмотреть невозможно на снимке. У Дианы красиво уложены волосы, на лице макияж, а в ушах – серьги-висюльки из жемчуга, а на запястье - золотой браслет, переливающийся бриллиантами.

Принцесса Диана / © Associated Press
Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Диана на этой фотографии выглядит заметно похудевшей. Фото сделано в 89-м году, когда принцесса Уэльская уже была мамой двоих сыновей – Уильяма и Гарри. И, вероятно, уже тогда в ее браке с наследным принцем Чарльзом начались проблемы.

Принцесса Диана с сыновьями / © Associated Press
Принцесса Диана с сыновьями / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
530
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