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В нежном персиковом наряде и серьгах-пусетах: принцесса Како посетила церемонию книжной премии в Токио
Японская принцесса продемонстрировала красивый образ, сделав ставку на утонченную женственность, нежную цветовую гамму и минималистичные аксессуары.
Японская принцесса Како приняла участие в церемонии награждения детской книжной премии Sankei Children’s Book Award, которая состоялась в комплексе Мэйдзи Киненкан в Токио.
Для официального мероприятия 31-летняя представительница императорской семьи выбрала элегантный и нежный образ в пастельных оттенках. Принцесса появилась в платье персикового цвета из фактурной ткани. Наряд имел круглый вырез, акцентированную талию и объемные длинные рукава светлого кремового оттенка, которые добавляли аутфиту романтичности и легкости.
Свой аутфит Како дополнила лаконичным светлым клатчем, маленькими серьгами-пусетами и естественным макияжем с легким акцентом на губах. Волосы она собрала в низкую аккуратную прическу с боковым пробором и челкой.
Напомним, принцесса Како пришла на мероприятие в шелковом платье молочного оттенка с цветочным принтом.