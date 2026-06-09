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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

В нежном персиковом наряде и серьгах-пусетах: принцесса Како посетила церемонию книжной премии в Токио

Японская принцесса продемонстрировала красивый образ, сделав ставку на утонченную женственность, нежную цветовую гамму и минималистичные аксессуары.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Принцесса Како

Принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како приняла участие в церемонии награждения детской книжной премии Sankei Children’s Book Award, которая состоялась в комплексе Мэйдзи Киненкан в Токио.

Для официального мероприятия 31-летняя представительница императорской семьи выбрала элегантный и нежный образ в пастельных оттенках. Принцесса появилась в платье персикового цвета из фактурной ткани. Наряд имел круглый вырез, акцентированную талию и объемные длинные рукава светлого кремового оттенка, которые добавляли аутфиту романтичности и легкости.

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Свой аутфит Како дополнила лаконичным светлым клатчем, маленькими серьгами-пусетами и естественным макияжем с легким акцентом на губах. Волосы она собрала в низкую аккуратную прическу с боковым пробором и челкой.

Напомним, принцесса Како пришла на мероприятие в шелковом платье молочного оттенка с цветочным принтом.

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Дата публикации
Количество просмотров
78
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