В нежном платье и эксклюзивной шляпе: герцогиня Эдинбургская Софи посетила королевские скачки в Аскоте

В этот раз Софи подобрала по цвету абсолютно все части своего наряда. Образ получился очень нежным.

23 июня вся королевская семья посетила четвертый день скачек Royal Ascot 2023, проходивший на ипподроме Аскот. Многие взгляды публики в тот день были прикованы к эффектному красному платью, в котором принцесса Уэльская приехала на королевские скачки, но не менее роскошно выглядела и супруга принца Эдварда - герцогиня Эдинбургская Софи.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Любимая невестка покойной королевы Елизаветы II появилась на мероприятии в нежном розовом образе, который включал платье с V-образным декольте и поясом на талии от бренда Suzannah London и элегантную шляпу от Jane Taylor London. Головной убор был сделан брендом на заказ из итальянской органзы и идеально сочетается с платьем.

Также Софи дополнила наряд цепочкой с подвеской от G. Collins & Sons, серьгами с жемчужинами, небольшим клатчем и снигбэками.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

А вот во время скачек Софи очень активно болела за любимых лошадей, что засняли фотографы.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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