В нежном платье от Vivienne Westwood: 34-летняя принцесса Бельгии Мария-Лаура вышла замуж за банкира

Красивая церемония прошла с соблюдение королевских обычаев, а посетили ее самые близкие члены семьи.

В субботу, 10 сентября, принцесса Мария-Лаура Бельгийская, старшая дочь принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте и седьмая в наследовании бельгийского трона, вышла замуж. Избранником Марии-Лауры стал британский банкир Уильям Изви.

Мероприятие было разделено на две части: утром в Харлемской ратуше состоялась гражданская церемония. Для росписи принцесса надела мини-платье молочного оттенка от Gucci. Наряд имел короткие рукаве и плиссировку спереди.

Принцесса Мария Лаура Бельгийская и Уильям Изви / Фото: Getty Images

Дополнила этот образ Мария-Лаура молочными туфлями тоже от Gucci, высокой прической и крупными серьгами с жемчужинами и бриллиантами. В руках у невесты был букет с белыми цветами.

Принцесса Мария Лаура Бельгийская и Уильям Изви / Фото: Getty Images

После росписи молодожены опять разъехались, чтобы приготовится к церемонии в Брюссельском соборе, которая состоялась в 14:30 (по брюссельскому времени).

Принцесса Мария Лаура Бельгийская и Уильям Изви / Фото: Getty Images

На невесте было белоснежное платье из атласного шелка от Vivienne Westwood с длинным шлейфом, открытыми плечами и традиционной для бренда драпировкой, а также длинная фата из кружева.

Принцесса Мария Лаура Бельгийская и Уильям Изви / Фото: Getty Images

Голову принцессы украшала тиара Савойя-Аоста. История тиары восходит к французской принцессе Анне Орлеанской. Она вышла замуж за своего двоюродного брата, принца Амедео Савойского, в 1927 году. Тиара полностью состоит из бриллиантов и, вероятно, из платины, а в ее дизайне использованы цветочные мотивы и завитки.

Принцесса Мария Лаура Бельгийская и Уильям Изви / Фото: Getty Images

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