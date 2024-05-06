В нежном платье роскошного оттенка: королева Максима сходила на праздничный концерт

В этом году на мероприятии Ее Величество появилась в легком длинном однотонном платье.

5 мая король Виллем-Александр и королева Максима посетили концерт в честь Дня национального освобождения, который состоялся в рамках национальных празднований в честь освобождения страны от нацистской оккупации в 1945 году.

Королева Максима и король Виллем-Алесандр / Фото: Getty Images

Концерт традиционно проходит на берегу реки Амстел перед Королевским театром Карре. На мероприятии королева появилась в красивом длинном платье насыщенного бордового оттенка от своего любимого бренда Maison Natan. Этот цвет один из главных трендов 2024 года.

У платья были свободные длинные рукава с разрезами и пояс на талии. Дополнила королева его босоножками на каблуках, клатчем из текстурной кожи от Sophie Habsburg, а также красным маникюром и укладкой легкими локонами.

Королева Максима и король Виллем-Алесандр / Фото: Getty Images

Украшали этот образ ир драгоценности, поскольку Максима надела несколько роскошных браслетов, а также часы от Patek Philippe и яркие длинные серьги от бренда HStern.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

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