В нежном платье с оборками: королева Максима посетила церемонию во дворце

Королева Максима вручила премию Appeltje членам фонда Al Amal во время церемонии Appeltjes van Oranje, ежегодной премии фонда Oranje Fonds в Гааге.

Эта награда присуждается выдающимся социальным инициативам, направленным на снижение одиночества и охватывающим людей в группах, где известно, что они чаще чувствуют себя одинокими.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На торжественное мероприятие во дворце Нордейнде в присутствии короля Виллема-Александра и принцессы Беатрикс, королева Максима приехала в молочно-белом платье с оборками на талии от Ulla Johnson. Нежный образ Максима дополнила золотыми серьгами с тремя крупными жемчужинами, сделала укладку и макияж.

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На днях мы видели несколько других образов королевы Максимы. Королева открыла выставку MODA - Moroccan Fashion Statements в Центральном музее в Утрехте, куда приехала в необычном сером пальто Benchellal, а также побывала на космической выставке Space Expo в Нордвейке, выбрав для выхода платье своего любимого бренда Natan Couture, шляпу Maison Fabienne Delvigne и туфли Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

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