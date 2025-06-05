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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В нежном платье с розами: принцесса Монако посетила церемонию в очаровательном образе

Младшая дочь принцессы Монако Каролины (сестры правящего князя Альбера II) вышла в свет.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Александра Ганноверская

Александра Ганноверская / © Getty Images

25-летняя Александра Ганноверская посетила мероприятие в Испании — церемонию вручения премии ELLE Style Awards 2025. Перед фотографами в Мадриде представительница одной из самых известных и богатых европейских семей блистала в нежно-розовом платье от бренда Giambattista Valli.

Наряд был А-силуэта, с глубоким декольте, пуговицами на лифе и объемными розами из ткани, которые украшали платье на декольте и бретельках. Образ Александра лаконичным макияжем и небольшой черной сумкой с ручкой.

Александра Ганноверская / © Getty Images

Александра Ганноверская / © Getty Images

Напомним, что принцесса состоит в отношениях с Беном Сильвестром Штраутманном — сыном немецкого предпринимателя и профессиональным баскетболистом, но он с ней для фото не позировал. Пара в отношениях с 2017 года и недавно вместе попала под прицел папарацци на Гран-при Формулы-1 в Монако.

Принцесса Александра Ганноверская и ее бойфренд / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская и ее бойфренд / © Getty Images

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