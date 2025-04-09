В нежном платье с цветами: дочь Дональда Трампа показала фото с baby shower и рассекретила пол будущего ребенка

Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп

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Младшая дочь президента США Дорнальда Трампа — Тиффани Трамп — совсем скоро впервые станет мамой. По этому случаю она устроила baby shower и показала снимки оттуда на своей странице в Instagram.

Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп

На вечеринке Тиф предстала в нежно-голубом платье макси, украшенном сверху цветочными аппликациями, и босоножках цвета металлик на высоких платформах и каблуках. Наряд прекрасно подчеркнул беременный живот девушки.

Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп

Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп

Дочь президента призналась, что она находится на 35-й неделе беременности, поэтому через месяц следует ожидать пополнения. Кроме того, Тиффани рассекретила пол будущего ребенка — у нее будет сын.

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Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп

Трамп также умилила фотографиями, на которых позирует вместе со своим мужем и отцом ребенка — миллиардером из Нигерии Майклом Булосом.

Тиффани Трамп и Майкл Булос / © Instagram Тиффани Трамп

Тиффани Трамп и Майкл Булос / © Instagram Тиффани Трамп

Тиффани Трамп и Майкл Булос / © Instagram Тиффани Трамп

А еще девушка показала декор на празднике он был — в голубых тонах.

© Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

© Instagram Тиффани Трамп

«Такой особенный день, когда мы празднуем нашего очень скорого сына! Остался 1 месяц! Спасибо моей старшей сестре @ivankatrump за планирование самого красивого детского праздника, мы любим тебя!» — написала в сообщении Тиффани.

К слову, сын Тиффани станет одиннадцатым внуком для Дональда Трампа.