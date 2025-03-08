В нежном платье с вышивкой: принцесса Греции Мария-Олимпия посетила показ Elie Saab

Единственная дочь и старший ребенок греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь посетила столицу Франции. 28-летняя девушка появилась среди гостей модного показа известного бренда Elie Saab, который презентовал публике коллекцию прет-а-порте осень-зима 2025.

Для этого мероприятия она выбрала нежный костюм пастельного цвета, который состоял из топа с вышивкой и миди юбки со складками. Вышивка на наряде была выполнена светлыми нитями и в ней можно было рассмотреть цветочные и анималистические мотивы. Дополни образ принцессы только черные туфли с ремешками, легкий макияж и простая прическа.

Принцесса Мария-Олимпия на показе Elie Saab / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее принцесса посетила показ женской коллекции бренда Chloe сезона осень-зима 2025-2026, представленной тоже на Парижской неделе моды. Мария-Олимпия приехала на показ в белом кружевном топе и белых джинсах-клеш с высокой талией.

Принцесса Мария-Олимпия на показе Chloe / Фото: Associated Press

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