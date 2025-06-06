В нежном платье в цветочный принт: королева Максима сходила на балет в Праге

Королева Нидерландов — 54-летняя Максима — совершили двухдневный государственный визит в Чехию и в рамках своего небольшого путешествия сходила на балет в Сословном театре в Праге. Компанию королеве на мероприятии составили президент страны и первая леди.
По этому случаю королева надела нежное платье от Модного дома Valentino. Это был красивый наряд из коллекции весна-лето 2006 года в цветочный принт, с рюшами и бисерной отделкой. Также платье украшал большой цветок из ткани.
Также для вечера в театре она сделала роскошную прическу, надела драгоценности, дополнила наряд небольшим клатчем, макияжем и туфлями на каблуках.
Напомним, что в Прагу она прибыла с мужем — королем Виллемом-Александром, но он вернулся в Нидерланды после первого дня из-за того, что в их стране правительство ушло в отставку. Королева Максима продолжила второй день визита в одиночку. В рамках поездки король успел посетить с женой банкет в первый день.
Также отметим, что платье, в которое Ее Величество появилась в театре, она ранее уже носила. Дебютировала королева в этом наряде в 2006 году, а также еще раз надевала в 2010 году.