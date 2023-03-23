В нежно-розовом платье и в плоской шляпе: красивый выход королевы Матильды

Вчера Их Королевские Высочества король Филипп и королева Матильда посетили базу ВВС Уотерклоф в Претории. Матильда была в наряде от Natan Couture – блузке винного оттенка и юбке с принтом и высокой талией, а к ним подобрала красные замшевые туфли на каблуках от Gianvito Rossi и клатч в тон от Giorgio Armani.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Позже королевскую чету приветствовали президент ЮАР Сирил Рамафос и министр социального развития ЮАР Линдиве Зулу. На церемонии приветствия королева Матильда появилась в розовом платье средней длины с вырезом "лодочка", светлых туфлях на каблуках и в руках держала светлый клатч. Также на ней была плоская белая шляпа, а в ушах - серьги-висюльки с камнями.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Напомним, в Брюсселе в день вылета королеву запечатлели в платье-футляре Giorgio Armani и кашемировом белом пальто от Giorgio Armani. Ожидаем увидеть новые выходы королевской особы.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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