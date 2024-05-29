В нежном шелковом кимоно: японская принцесса Како встретилась с президентом Греции

В эту страну она прибыла по случаю 125-летия дипломатических отношений между Японией и Грецией.

29-летняя японская принцесса Како отправилась в Грецию с официальным визитом, в рамках которого посетила Акрополь в Афинах, где совершила пешеходную экскурсию по Эрехтейону и Парфенону, а также встретилась с официальными лицами страны.

Принцесса Како / Фото: Associated Press

Одна из встреч, которые были также запланированы у Како, - с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

Они встретились и пообщались в президентском дворце в Афинах. Также принцесса встретилась с премьер-министром и его женой.

Принцесса Како с президентом / Фото: Associated Press

Для этого выхода Како надела нежное шелковое японское кимоно с цветочным принтом. Оно было выполнено в оттенке шампанского. Образ принцесса дополнила классическими таби. Волосы она собрала в низкую прическу.

Принцесса Како с премьер-министром и его женой / Фото: Associated Press

Днем ранее девушку заметили в аэропорту в коралловом костюме с брошкой, который цветом очень напоминал костюм принцессы Дианы.

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