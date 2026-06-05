- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
В нежном цветочном наряде: княгиня Шарлин появилась на балконе дворца с мужем-князем в честь праздника
Княжеская чета Монако появилась на балконе дворца в честь праздника.
Княгиня Шарлин и князь Альбер II присутствовали на праздновании Тела Христова в Монако-Вилль. После мессы, отслуженной Его Преосвященством архиепископом Домиником-Мари Давидом в соборе Монако, состоялось шествие Святых Даров по улицам города к Дворцовой площади и площади перед ратушей.
После княгиня и князь показались перед публикой на балконе дворца. Шарлин выбрала в этот раз для выхода платье миди с цветочным принтом от Monique Lhuillier с короткими рукавами, стоимостью 2980 долларов. Волосы Ее Высочество собрала в прическу и выпустила спереди одну прядь в виде локона, а также сделала легкий макияж и надела жемчужные серьги.
Недавно, напомним, во время визита в Испанию, княгиня Шарлин появилась на встрече в элегантном платье-миди Oscar de la Renta из гипюрового кружева без рукавов, с поясом на талии, идеально подходящим для жаркой мадридской погоды.