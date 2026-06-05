В нежном цветочном наряде: княгиня Шарлин появилась на балконе дворца с мужем-князем в честь праздника

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

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Княгиня Шарлин и князь Альбер II присутствовали на праздновании Тела Христова в Монако-Вилль. После мессы, отслуженной Его Преосвященством архиепископом Домиником-Мари Давидом в соборе Монако, состоялось шествие Святых Даров по улицам города к Дворцовой площади и площади перед ратушей.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

После княгиня и князь показались перед публикой на балконе дворца. Шарлин выбрала в этот раз для выхода платье миди с цветочным принтом от Monique Lhuillier с короткими рукавами, стоимостью 2980 долларов. Волосы Ее Высочество собрала в прическу и выпустила спереди одну прядь в виде локона, а также сделала легкий макияж и надела жемчужные серьги.

Княгиня Шарлин и князь Альбер / © Instagram княжеской семьи Монако

Недавно, напомним, во время визита в Испанию, княгиня Шарлин появилась на встрече в элегантном платье-миди Oscar de la Renta из гипюрового кружева без рукавов, с поясом на талии, идеально подходящим для жаркой мадридской погоды.

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Княгиня Шарлин в Испании / © Getty Images

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